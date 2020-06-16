Штаб ООС: бойовики продовжують блокувати роботу КПВВ на Донбасі

Бойовики продовжують саботувати нормальну роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил. Про це заявили у штабі операції ОС.

«Сьому добу поспіль російські війська та їх маріонеткові адміністрації не пропускають цивільних осіб у Донецькій області перетнути лінію розмежування у будь-яку зі сторін. КПВВ «Мар’їнка» з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян добратися до рідних домівок досі не функціонує. Загарбники демонструють повну байдужість до проблем мирних мешканців», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у штабі, у Луганській області КПВВ «Станиця Луганська» працює з перебоями.



«Сьогодні, 16 червня, контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» працював з 7:00 до 18:00. За цей час лінію розмежування в обидві сторони перетнуло 155 громадян. Ще двоє людей окупаційні адміністрації не пропустили на непідконтрольну українській владі частину Донбасу. У цьому контексті слід відзначити, що окупанти лише частково розблокували переміщення людей на Луганщині. Ніякої гарантії успішного перетину лінії розмежування немає, бо загарбники при наданні дозволу на перетин лінії розмежування керуються так званими «списками бажаних осіб». Відповідно спроби вільного переміщення людей в обох напрямках час від часу блокуються російськими найманцями. Зокрема, починаючи з 10 червня через контрольний пункт «Станиця Луганська» окупанти не пропустили 30 людей», – заявили у штабі.

З 10 червня на КПВВ «Станиця Луганська» та «Мар’їнка» частково відновився пропуск громадян – щоденно з 11:00 до 14:00. З першого ж дня відновлення руху українська влада заявляла про його блокування з боку російських гібридних сил.

З 22 березня через карантинні заходи рух на КПВВ був обмежений.

У Донецькій області діючими є чотири автомобільні пункти пропуску – «Майорськ», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове». Також на лінії розмежування діє лише один КПВВ у Луганській області – «Станиця Луганська», і він є пішохідним.