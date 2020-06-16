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В оккупированном Луганске очередь из людей, требовавших пропуска на подконтрольную Украине территорию, разгоняли автоматчики. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал местный житель. Мужчина пытался 12 июня получить разрешение на выезд через КПВВ для того, чтобы попасть на операцию в больницу свободной части страны.

С документами луганчанин поехал сначала на пункт пропуска в Станицу Луганскую, но его не пропустили, отправив в так называемое «МИД ЛНР» за разрешением. В учреждении на улице Советской, 75, рассказал он, в то время была очередь из людей, в том числе, с детьми, которые собирали разрешения на выезд на операции или похороны. К ним вышла работница и попросила расходиться. Очередь, по словам, очевидца, стала возмущаться и кричать, что никто не уйдет без «бумаги»; тогда работница позвонила кому-то и пришли люди с автоматами. Они разогнали толпу. В очереди находилось около 80 человек. Все они быстро разбежались, так как люди в форме начали угрожать.

«Люди стояли несколько часов. Вышла женщина, сказала – расходитесь по-хорошему. Люди стали возмущаться, объяснять причины. И через несколько минут, пришли автоматчики и всех разогнали», – сказал очевидец событий.

Теперь мужчина думает о выезде через Россию, так как операция у него назначена, говорит он: «Я готов заплатить в Украине штраф, лишь бы успеть в срок».

Как мы уже рассказывали, Украина 10 июня открыла пункты пропуска с оккупированной территорией, но российские гибридные силы со своей стороны их работу не возобновили. И группировка «ЛНР», и «ДНР» выпускают и впускают на подконтрольную им территорию только со спецпропуском, который выдают в своих так называемых «Министерствах иностранных дел.

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