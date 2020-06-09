З 10 червня частково відновлюється пропуск у «Станиці Луганській» та «Мар’їнці» – ДПСУ

На КПВВ «Станиця Луганська» та «Мар’їнка» з 10 червня частково відновлюється пропуск громадян, повідомила Державна прикордонна служба України.

«У цих КПВВ пропуск буде здійснюватися щоденно з 11:00 до 14:00. Пріоритет буде надаватись громадянам, що слідують з причин соціально-гуманітарного характеру, у разі наявності підтверджуючих документів, та особам, які слідують для складання ЗНО», – повідомили прикордонники.

У Держприкордонслужбі наголосили, що для перетину лінії розмежування в КПВВ громадяни будуть допускатися із засобами захисту в умовах пандемії коронавірусу.

«Відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування за наказом Командувача операції об’єднаних сил. З міркувань безпеки за пів години до завершення зазначеного часу допуск осіб на територію КПВВ для перетину лінії розмежування буде суттєво обмежений. Одночасно у контрольних пунктах зможе перебувати така кількість осіб, що забезпечить дотримання соціальної дистанції. Варто зауважити, що пропуск українською стороною особи не гарантує можливість перетинання нею лінії розмежування. Нерідко проросійські бойовики повертали таких осіб», – додали в ДПСУ.

Про те, що перші контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі відкриють після 10 червня повідомив на початку місяця головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. Він тоді не вказав, які саме КПВВ відкриють.

З 22 березня через карантинні заходи рух на КПВВ обмежений.

У Донецькій області працюють чотири автомобільні пункти пропуску – «Майорськ», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове». Також на лінії розмежування діє лише один КПВВ у Луганській області – «Станиця Луганська», і він є пішохідним.