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02 червня 2020, Київ 14:52
Новини | Події

Перші КПВВ на Донбасі мають відкрити після 10 червня – Офіс президента

З 22 березня через карантинні заходи рух на КПВВ обмежений

Перші контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі мають відкрити після 10 червня, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак під час наради з президентом, повідомив офіс глави держави.

Наразі немає інформації, які саме КПВВ мають відкрити.

З 22 березня через карантинні заходи рух на КПВВ обмежений. Дозвіл на перетин лінії розмежування на Донбасі можуть дати «за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів».

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