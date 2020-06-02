Перші КПВВ на Донбасі мають відкрити після 10 червня – Офіс президента

Перші контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі мають відкрити після 10 червня, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак під час наради з президентом, повідомив офіс глави держави.

Наразі немає інформації, які саме КПВВ мають відкрити.

З 22 березня через карантинні заходи рух на КПВВ обмежений. Дозвіл на перетин лінії розмежування на Донбасі можуть дати «за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів».