Бойовики загострюють ситуацію на напрямках гуманітарних дорожніх коридорів – ДПСУ

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі загострюють ситуацію на напрямках гуманітарних дорожніх коридорів, повідомила у вівторок Державна прикордонна служба України.

«25 травня російські збройні формування з району окупованого села Олександрівка обстріляли позиції прикордонників зі складу Об’єднаних сил, що виконують завдання у межах гуманітарного дорожнього коридору «Донецьк-Курахове». Противником було здійснено 25 пострілів з автоматичного гранатомета по контрольному посту «Мар’їнка». Крім того, днями раніше російські найманці вже вдавались до подібних провокацій. Зокрема поблизу КПВВ «Мар’їнка» по позиціях військовослужбовців ДПСУ було відкрито вогонь з протитанкового ракетного комплексу, снаряди розірвалися поряд з військовиками. А ще кілька днів перед цим ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї по прикордонних нарядах поблизу КПВВ «Майорське», – повідомили у ДПСУ.

У прикордонному відомстві вказали, що вважають такі дії бойовмків провокативними.

«Такі провокативні обстріли гуманітарних дорожніх коридорів дестабілізують ситуацію. Не дотримання режиму припинення вогню керованими РФ незаконними збройними формуваннями ставить під загрозу можливість перетину лінії розмежування громадянами за важливих життєвих обставин», – йдеться в повідомленні.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

У Донецькій області працюють чотири автомобільні пункти пропуску – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове». Також на лінії розмежування діє лише один КПВВ у Луганській області – «Станиця Луганська», і він є пішохідним.