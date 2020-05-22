ОБСЄ: бойовики знову не дозволяють спостерігачам перетинати КПВВ на Донбасі

Місія ОБСЄ в Україні заявляє, що підтримувані Росією представники незаконних збройних формувань на Донбасі знову не дозволяють спостерігачам перетинати КПВВ. Як йдеться в заяві СММ ОБСЄ, інциденти сталися 16, 17, 18, 19, 20, 21 і 22 травня.

Бойовики не дозволили представникам СММ перейти на непідконтрольну владі України територію через офіційні маршрути перетину: «вісім разів на Донеччині і три рази на Луганщині, водночас подальші спроби перейти у підконтрольні владі райони також були заблоковані, двічі на Донеччині і чотири рази на Луганщині», йдеться в заяві.

Бойовики, зокрема, посилалися на те, що КПВВ закриті через пандемію COVID-19, кажуть в ОБСЄ.

У СММ ОБСЄ додають, що місія почала стикатися з перешкодами в перетині КПВВ на Донеччині з 21 березня, на Луганщині – з 23 березня.

Таким чином бойовики «обмежують свободу руху СММ по лінії контакту, перешкоджаючи виконанню її мандату по всій країні», наголошують у місії.

При цьому в ОБСЄ додали, що в умовах пандемії для спостерігачів запровадили низку суворих заходів безпеки: дотримання правил соціального дистанціювання, щоденні перевірки температури, використання засобів індивідуального захисту і мінімізація кількості персоналу в транспортних засобах.