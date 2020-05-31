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31 травня 2020, Київ 15:37
Новини | Події

КПВВ на Донбасі переходять на літній режим роботи

У штабі нагадали, що з 22 березня через карантинні заходи на підконтрольну Києву територію не пропускають людей та транспортні засоби

З 1 червня КПВВ на Донбасі перейдуть на літній режим функціонування – з 6:00 до 20:00. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зокрема, на літній режим роботи переходять:

  • КПВВ «Золоте» – дорожній коридор «Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ»;
  • КПВВ «Майорське» – дорожній коридор «Горлівка – Бахмут»;
  • КПВВ «Мар’їнка» – дорожній коридор «Донецьк – Курахове»;
  • КПВВ «Новотроїцьке» – дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)»;
  • КПВВ «Гнутове» (с. Піщевик) – дорожній коридор «Новоазовськ – Покровськ – Талаківка – Маріуполь»;
  • КПВВ «Станиця Луганська» – дорожній коридор «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар».

У штабі нагадали, що з 22 березня через карантинні заходи на підконтрольну Києву територію не пропускають людей та транспортні засоби, однак у виняткових випадках, «за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування».

Про відновлення пропуску через КПВВ у штабі обіцяють повідомити додатково.

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