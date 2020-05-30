В Україні підтверджено понад 23 тисячі випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за час пандемії підтверджено 23 204 випадків COVID-19, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

«Із них 9311 людей одужали, 696 – померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 393 випадків», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, загалом захворіли 1700 дітей і 4475 медиків.

34 медики померли від ускладнень COVID-19.

Найбільшу кількість випадків захворювання зафіксували у Чернівецькій області (3306), Києві (2904), Львівській (1619) , Київській (1556), Івано-Франківській (1379) областях.

У світі кількість тих, хто захворів на COVID-19, наближається до шести мільйонів, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса. Померли понад 365 тисяч людей.