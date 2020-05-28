Київ визначив умови повернення до карантинних обмежень – Кличко

Влада Києва може переглянути послаблення карантину і повернутися до тих чи інших обмежень, якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися, повідомив мер Віталій Кличко.

«Ми поступово послаблюємо обмеження. Спостерігаємо, як в цій ситуації буде розповсюджуватися вірус. Головне – щоб послаблення не призвели до нової хвилі захворюваності. Якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися, в нас є алгоритм дій. Київ визначив умови, за яких місту доведеться повернутися до карантинних обмежень», – сказав Кличко під час онлайн пресконференції 28 травня.

За його словами, комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про умови, за яких столиця може призупиняти запроваджені послаблення.

Це може відбутися:

якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останніх сім днів становитиме більше ніж 24 особи на 100 тисяч населення.

якщо завантаженість ліжок у медзакладах, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком коронавірусу, буде понад 75 відсотків.

«Уряд визначив показники, за якими можна запроваджувати послаблення. Ми ж – розробили алгоритм, за яким, у разі погіршення епідеміологічної ситуації, місто вживає заходів. І може посилювати обмеження, щоб упередити стрімке розповсюдження вірусу. Тому ще раз звертаюся до всіх: давайте разом не допустимо повернення до карантину! Давайте дотримуватися правил безпеки – не нехтувати масками, соціальною дистанцією, уважно ставитися до свого здоров’я», ­– сказав Кличко.

Карантинні заходи в Києві почали послаблювати з 12 травня. Від 23 травня в місті у звичайному режимі запрацював наземний громадський транспорт, 25 травня – відкрили метро.