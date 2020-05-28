«Останній дзвоник» 29 травня у Києві проведуть онлайн – влада  

Свято «Останнього дзвоника – 2020» у столиці відзначать у режимі онлайн, повідомив сайт Київміськадміністрації.

«29 травня о 12:15 відбудеться святкування дня «Останнього дзвоника – 2020» онлайн. На жаль, карантин, спричинений пандемією COVID-19, вніс свої корективи і традиційний урочистий формат святкування змінився на онлайн. Аби підтримати цьогорічних випускників та їхніх вчителів, які разом провели ці 11 років навчання, свято «Останнього дзвоника – 2020» організували онлайн на телеканалі «Київ», – йдеться в повідомленні.

13 травня у КМДА повідомляли, що із запровадженням карантину майже 80% школярів охоплені дистанційним навчанням у столиці.

Раніше у Міністерстві освіти і науки заявили, що дату закінчення навчального процесу в кожній з українських шкіл в умовах нинішньої ситуації з коронавірусом і пов’язаними із ним обмеженнями, окремо має визначити педагогічна рада. Зазвичай навчальний рік закінчується в останніх числах травня.

За даними МОЗ, на сьогодні в Україні на COVID-19 захворіли 1627 дітей.