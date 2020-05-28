Кількість пасажирів у метро Києва щодня зростає в середньому на 100 тисяч – Кличко

Після відновлення роботи метрополітену кількість пасажирів у ньому зростає щодня в середньому на 100 тисяч людей, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Столичне метро вчора, в третій день після відновлення роботи, перевезло 536 тисяч пасажирів. А за перших два дні – загалом 773 тисячі. Тобто, щодня пасажиропотік у підземці зростає в середньому на 100 тисяч людей», – повідомив Віталій Кличко.

Напередодні Кличко заявив, що у столичному метрополітені у години пік обмежуватимуть вхід на станції, щоб не створювати великого скупчення людей.

Київський метрополітен поновив роботу у понеділок, 25 травня, після початку другого етапу послаблення карантину. У перший день підземкою скористувалися 310 тисяч пасажирів, а вже 26 травня, за даними мера Києва, їх кількість перевищила 460 тисяч.

Зачинився метрополітен 17 березня через карантин, запроваджений для боротьби з пандемією коронавірусу.

Станом на 28 травня, в столиці 2 793 підтверджених випадків захворювання на COVID-19( +54 за минулу добу), одужали 506 людей (+64 за минулу добу). У Києві коронавірусна інфекція забрала життя 64 людей.