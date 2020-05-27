Кличко: у метро у години пік обмежуватимуть вхід на станції

У столичному метрополітені у години пік обмежуватимуть вхід на станції. Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

«У метро, в час пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово будуть обмежувати вхід на деякі станції. Треба буде трохи зачекати біля входу, дотримуючись дистанції і обов’язково у масці», – зазначив мер.

Київський метрополітен поновив роботу у понеділок, 25 травня, після початку другого етапу послаблення карантину. У перший день підземкою скористувалися 310 тисяч пасажирів, а вже 26 травня, за даними мера Києва, їх кількість перевищила 460 тисяч.

Зачинився метрополітен 17 березня через карантин, запроваджений для боротьби з пандемією коронавірусу.