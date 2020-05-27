ТРЦ у Києві відкриють 30 травня – Кличко

Міський голова києва Віталій Кличко повідомив, що торговельно-розважальні центри в Києві почнуть відкриватися з суботи, 30 травня. Як заявив він на онлайн-брифінгу, діятимуть однак ТРЦ без розважальних зон.

«Сьогодні Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про відкриття в столиці торговельно-розважальних центрів (без роботи розважальних зон). ТРЦ у Києві – з дотриманням санітарних норм і регламентів», – сказав Кличко.

Він також додав, що із 30 травня поновлять роботу столичні готелі.

Кличко повідомив, що вперше з початку пандемії в Києві за добу одужало більше людей, ніж захворіло. Так, минулої доби у столиці 29 людей захворіли на COVID-19, 3 – померли, одужали за добу 44 людини. На сьогодні в Києві 2739 підтверджених випадки, 64 – летальні.

Нещодавно у столичній мерії заявляли, що торговельно-розважальні центри зможуть запрацювати за умов дотримання наявних карантинних обмежень та після відновлення перевезень метро.

Раніше уряд дозволив відкрити непродовольчі магазини в ТРЦ, але не фудкорти та розважальні зони.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19, наразі його продовжили до 22 травня.