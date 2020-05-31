У ЗСУ повідомили про четвертий летальний випадок COVID-19

В Збройних силах України 30 травня зафіксували четверту смерть від коронавірусного захворювання COVID-19. Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

«У зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 30 травня помер працівник Збройних Сил України (Чернівецька область)… За наявною інформацією, у чоловіка, окрім гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, були супутні захворювання», – мовиться у повідомленні.

У Міноборони зазначається, що станом на 31 травня у ЗСУ було виявлено 233 інфікованих коронавірусом. 111 людей одужали, четверо померли.

За минулу добу зареєстровано дванадцять нових випадків захворювання.

«У ізоляторі військової частини (Харківська область) перебуває один військовослужбовець. Симптоми захворювання відсутні. Ще одинадцять осіб (Київська область – дев’ять військовослужбовців та один працівник ЗС України, Житомирська область – один військовослужбовець) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», – заявили у Міноборони.

В Україні станом на ранок 31 травня зафіксовано 23 672 випадки інфікування коронавірусом, померли 708 людей, одужали 9 538.