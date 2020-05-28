В Офісі президента розповіли про підсумки чергового засідання ТКГ в режимі онлайн

В Офісі президента України повідомили, що засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції, про проведення якого повідомлялося напередодні, завершилося сьогодні, 28 травня.

«На початку зустрічі українська делегація наголосила на необхідності встановлення безстрокового, безумовного та сталого дотримання режиму тиші. Крім того, Україна наполягла на необхідності забезпечення з боку російської сторони безумовного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ задля фіксації, зокрема, можливих порушень режиму тиші, забезпечення руху гуманітарних місій. Представники СММ ОБСЄ повідомили про те, що їхні патрулі зафіксували сліди важкої техніки на території ОРДЛО України. Зі свого боку українська делегація наголосила, що під час позачергового засідання Тристоронньої контактної групи 22 травня 2020 року представники ОБСЄ не підтвердили фактів обстрілів з боку Збройних сил України», – йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента.

Згідно з повідомленням, тривають консультації щодо додаткових заходів режиму припинення вогню та оновленого плану розмінування.

«Сторони продовжили обговорення відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, зокрема в Золотому. Також ішлося про питання забезпечення безперешкодного перетину КПВВ абітурієнтами в межах вступної кампанії, визначивши це гуманітарною підставою», – вказали в ОПУ.

Як повідомляється, українська сторона також повторила незмінні умови, за яких можуть відбутися вибори в ОРДЛО, а також наголосила, що» відновлення банківської системи, системи оподаткування може відбутися відповідно до законодавства України».

«Російська сторона не заперечувала проти важливості верховенства українського законодавства на тимчасово непідконтрольній території», – йдеться в повідомленні ОПУ.

Бойовики незаконних угруповань «ДНР» та «ЛНР» підтверджують проведення засідання ТКГ і його завершення 28 травня. Втім на своїх сайтах вони ще напередодні повідомляли, що зустріч почалася у форматі відеоконференції. Чи означає це, що засідання тривало і учора, і сьогодні, канцелярія українського президента не уточнює.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.