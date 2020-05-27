На середу заплановане чергове засідання ТКГ щодо Донбасу в режимі відеоконференції

У середу, 27 травня має відбутися чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі в режимі відеоконференції.

Його проведення є плановим, і було узгоджене раніше сторонами переговорів.

Напередодні відбулися засідання робочих підгруп у режимі онлайн, які зазвичай передують зустрічі ТКГ.

22 травня з ініціативи голови делегації України в ТКГ Леоніда Кучми відбулося позачергове засідання ТКГ через повідомлення від українських військових про обстріл ліній електропередач на непідконтрольній території Луганської області. Бойовики традиційно звинувачують в обстрілах українську сторону.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове.

Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.