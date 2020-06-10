Бойовики блокують пропуск громадян через лінію розмежування на Донбасі – прикордонники

У Держприкордонслужбі України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі блокують перетин громадянами лінії розмежування з окупованим Донбасом у контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» та «Мар’їнка».

«Прикордонними підрозділами зі складу Об’єднаних сил об 11;00 годині, відповідно до наказу командувача ООС, розпочато пропуск через лінію розмежування у визначених контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Станом на 13:00 на тимчасово окуповану територію України через контрольний пункт «Мар’їнка» було пропущено одного чоловіка на автомобілі, проте через деякий час він був повернутий бойовиками. Наразі ще 5 осіб було пропущено в пішому порядку в напрямку тимчасово окупованого Донецька. Зараз вони очікують пропуску на блокпосту бойовиків», – повідомила ДПСУ у фейсбуці.

За даними прикордонників, через КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію прослідувало 6 громадян, і вони очікують перед блокпостом.

У ДПСУ кажуть, що перед блокпостом на тимчасово окупованій території України проросійські бойовики встановили протитанкові загородження.

«Зараз тільки перед КПВВ «Мар’їнка» зібралося близько100 пішоходів, серед них – 70 осіб похилого віку та до 10 дітей. Деякі з них очікують пропуску ще з 6-ї ранку», – вказали у ДПСУ.

Водночас бойовики на сайтах угруповань «ЛНР та «ДНР» пишуть, що «ситуація з поширенням коронавірусної інфекції може вийти з-під контролю в разі відновлення зараз роботи пропускних пунктів на Донбасі». Сепаратисти кажуть, що КПВВ «Станиця Луганська» та «Мар’їнка» українська влада відкрила в односторонньому порядку, назвавши це «провокацією».

Напередодні Державна прикордонна служба України повідомила, що з 10 червня на КПВВ «Станиця Луганська» та «Мар’їнка» з частково відновлюється пропуск громадян – щоденно з 11:00 до 14:00.

З 22 березня через карантинні заходи рух на КПВВ був обмежений.

У Донецькій області діючими є чотири автомобільні пункти пропуску – «Майорськ», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове». Також на лінії розмежування діє лише один КПВВ у Луганській області – «Станиця Луганська», і він є пішохідним.