Сьогодні на Донбасі частково відновлюють роботу КПВВ

Сьогодні, 10 червня, на Донбасі частково відновлюють роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду.

«10 червня з 11:00 відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в’їзду-виїзду для автомобільного і пішого сполучення в районі проведення Операції об’єднаних сил», – анонсував штаб ООС напередодні.

Пропуск громадян і транспортних засобів проводитимуть щоденно з 11:00 до 14:00. Автомобільне сполучення відкриється через КПВВ «Мар’їнка» в Донецькій області. Пішохідний коридор відкриють через КПВВ «Станиця Луганська» на Луганщині.

«Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію з громадянами проводитиметься температурний скринінг. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки. Слід зауважити, що для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції», – розповіли в ООС.

З 22 березня через карантинні заходи рух на КПВВ обмежений. Дозвіл на перетин лінії розмежування на Донбасі давали «за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів».