Українців в Афінах не затримували, їм не дозволили в’їзд – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України пояснили ситуацію з українцями, які напередодні ввечері намагалися потрапити у Грецію, прибувши до Афін із Києва.

«Наших громадян не затримано. Їх не пропустили на в’їзд до країни у зв’язку з діючими обмеженнями. Консул купив води, засоби гігієни та відвіз громадянам. Від грецької влади отримано відповідний дозвіл на відвідання», – повідомив у коментарі агенції УНІАН директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Він додав, що посольство України в Греції одразу після того, як стало відомо про непропуск 17 українських громадян, почало займатися цією справою. У МЗС пообіцяли надати розгорнутий коментар щодо ситуації у понеділок.

«Наразі можу порадити усім нашим громадянам, які мають намір подорожувати у цей непростий з точки зору епідеміологічної ситуації період, планувати свої поїздки виключно після отримання з офіційних джерел актуальної інформації щодо можливості порядку в’їзду до тієї чи іншої іноземної країни», – звернувся Погорельцев.

Раніше сьогодні видання «Європейська правда» повідомило, що в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва, через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн. Один із затриманих пасажирів розповів, що п’ятнадцятьом дорослим і двом дітям було відмовлено у в’їзді в країну і розміщено в камерах поліцейського відділку на території аеропорту в поганих умовах і без необхідних гігієнічних засобів та води.

Із 1 липня ЄС дозволив в’їзд туристам лише з 15-ти країн. Україна до так званого «безпечного списку» не потрапила, за винятком окремих категорій (люди з дозволом на проживання в ЄС та члени їхніх родин, а також мандрівники, які мають поважні причини).