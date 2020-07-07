Заблоковані в аеропорту Афін українці повернуться додому 7 липня – МЗС

В Україну сьогодні повернуться 12 громадян, які перебувають в ізоляторі аеропорту Афін. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

«12 громадян сьогодні повернуться до України двома рейсами RyanAir, ще 4 – рейсом WizzAir. Повернення буде здійснене коштом авіакомпаній. Дякую колегам в консульському департаменті МЗС, наших посольствах в Греції та Ірландії за ефективну роботу», – мовиться у повідомленні.

Кулеба зазначив, що ще стосовно чотирьох українців, які перебувають у Греції, питання вирішується.

Він дав також поради подорожуючим. Зокрема, перевіряти інформацію щодо можливості в’їзду до країни до придбання квитка.

«Не тіште себе ілюзіями, що головне долетіти до омріяної точки, а там ви якось проскочите», – наголосив міністр.

4 липня до Афін прилетіли 17 українців, яких не пропустили на територію Греції та залишили в ізоляторі в аеропорту. Рішення ухвалили через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн у зв’язку з коронавірусом.