В Афганістані після чергового нападу почалося триденне перемир’я

Триденне припинення вогню, запропоноване екстремістським угрупованням «Талібан» та погоджене афганським урядом, набрало чинності за кілька годин після вибуху, ймовірно, автомобіля серед людей, що готувалися до мусульманського свята Ід аль-Адха.

Обидві сторони анонсували перемир’я з нагоди свята раніше цього тижня. Однак напередодні почакту 72-денного періоду тиші напад стався в столиці східної провінції Логар Пул-е-Алам.

Бомба вибухнула на центральній площі Азаді, наповненій людьми, що робили покупки до свята. Загинули щонайменше дев’ять людей, 40 людей зазнали поранень.

За повідомленням Міністерства внутрішніх справ, всі загиблі – цивільні, серед них багато жінок і дітей. Відомство зазначає, що дані про жертв ще не остаточні. Деякі повідомлення свідчать про 18 вбитих.

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Водночас речник місцевої поліції Шахпур Ахмадзаї заявив, що напад був спрямований на поліцейський контрольно-пропускний пункт, і серед вбитих є співробітники служб безпеки. Він додав, що урядові війська сконцентрувалися в місті для підготовки до заходів безпеки в святковий період.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад. «Талібан» свою причетність заперечує. Проте речник МВС Афганістану Тарек Аріян зазначив, що угруповання вдається до терористичної діяльності і «однозначно не може стерджувати, що не має стосунку до таких дій».

28 липня «Талібан» заявив про готовність дотримуватися триденного припинення вогню, починаючи з 31 липня.

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За угодою США і «Талібану», Кабул має звільнити близько 5000 талібів в обмін на звільнення бойовиками 1000 афганських чиновників і військовослужбовців. Наразі Кабул звільнив близько 4000 бойовиків, а таліби – близько 800 представників урядових сил. Таліби звинуватили афганські сили безпеки в повторному арешті своїх бійців, які були раніше звільнені. Кабул це заперечив.

Уряд Афганістану стверджує, що з моменту підписання угоди між США і талібами через напади останніх загинуло 3560 представників урядових сил, 6781 були поранені.