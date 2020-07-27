З початку року в Афганістані загинуло понад 1200 цивільних – ООН

У першому півріччі в Афганістані загинуло 1282 мирних жителі, поранень зазнали 2176 людей, йдеться в доповіді місії ООН в Афганістані, опублікованій 27 липня.

Згідно з повідомленням, в цій статистиці смертей – 340 загиблих дітей і ще 727 поранених неповнолітніх.

«У час, коли в уряду Афганістану і талібів є історична можливість зібратися за столом для мирних переговорів, трагічна реальність полягає в тому, що бойові дії продовжують щодня завдавати жахливої шкоди цивільному населенню», – сказала Дебора Лайонс, спецпредставник генсекретаря ООН у Афганістані.

За даними ООН, дії бойовиків угруповань «Талібан» та «Ісламська держава» стали причиною більшості жертв в Афганістані – 58 відсотків жертв. Водночас проурядові сили несуть відповідальність за 23% убитих або поранених цивільних осіб.

Водночас фіксується 13-відсоткове зниження числа смертей і травм, зареєстрованих за аналогічний період 2019 року.

25 липня Рада національної безпеки Афганістану заявила, що за останній тиждень таліби вбили 46 мирних жителів і поранили 93.

У лютому 2020 року таліби підписали угоду зі Сполученими Штатами в Катарі, щоб прокласти шлях до прямих переговорів між угрупованням і підтримуваним Заходом урядом у Кабулі після більш ніж 18 років війни. З моменту підписання угоди між США і «Талібаном» бойовики-таліби, що контролюють близько половини території Афганістану, продовжують здійснювати напади.

Днями угруповання «Талібан» звинуватило безпекові сили Афганістану в повторному арешті звільнених раніше бойовиків, через що мирні переговори знову опинилися на межі зриву.

Тим часом Сполучені Штати відправили свого спецпосланця по Афганістану Залмая Халілзада в тур п’ятьма країнами, задля просування хиткого мирного процесу.