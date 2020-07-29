США вітають нову домовленість про припинення вогню в Афганістані

США привітали оголошення про триденне припинення вогню, запропоноване талібами і узгоджене з афганським урядом. Сторони домовилися про припинення військових дій через відзначення мусульманського свята Ід аль-Адха, яке розпочнеться 31 липня.

«Ми вітаємо оголошення талібами про припинення вогню в Ід аль-Адха і відповідну заяву афганського уряду», – заявив у твітері 29 липня спецпосланець США в Афганістані Залмай Халілзад.

Він висловив сподівання, що цей крок наблизить сторони «до стійкого миру».

У лютому США і таліби уклали угоду, покликану прокласти шлях для мирних переговорів між бойовиками і підтримуваним США урядом в Кабулі, задля припинення 18-річної війни в країні.

Хоча таліби утримуються від нападів на сили США і НАТО, бойовики продовжують щодня здійснювати напади на афганські сили безпеки. Але в заяві від 28 липня бойовики оголосили про умовне триденне припинення вогню.

«Всім моджахедам (бійцям Талібану) дано вказівку не проводити ніяких операцій проти ворога протягом трьох днів і ночей Ід аль-Адха», – йдеться в заяві талібів від 28 липня. Але в разі нападу на «Талібан» його бійці повинні «дати рішучу відповідь», вказано у заяві.

Афганський уряд заявив, що воно наказав своїм силам безпеки дотримуватися припинення вогню. Нині основною перешкодою на шляху до початку мирних переговорів є завершення обміну ув’язненими. Президент Афганістану Ашраф Гані заявив 28 липня, що мирні переговори з талібами можуть початися «через тиждень» після обміну полоненими. За його словами, влада незабаром завершить процес звільнення 5000 ув’язнених талібів.

За угодою США і «Талібану», Кабул має звільнити близько 5000 талібів в обмін на звільнення бойовиками 1000 афганських чиновників і військовослужбовців. Наразі Кабул звільнив близько 4000 бойовиків, а таліби – близько 800 представників урядових сил. Таліби звинуватили афганські сили безпеки в повторному арешті своїх бійців, які були раніше звільнені. Кабул це заперечив.

Уряд Афганістану стверджує, що з моменту підписання угоди між США і талібами через напади останніх загинуло 3560 представників урядових сил, 6781 були поранені.