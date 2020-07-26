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26 липня 2020, Київ 22:07
Новини | Міжнародні

Високопосадовець ООН відклав візит до Пакистану

Турецький дипломат Волкан Бозкір

Майбутній голова Генеральної асамблеї ООН, турецький дипломат Волкан Бозкір оголосив, що відкладає запланований візит до Пакистану «через деякі технічні проблеми з польотами». Волкан Бозкір був обраний президентом 75-ї сесії Генасамблеї ООН у червні і мав прибути до Ісламабада 26 липня.

Але у своєму повідомленні в твітері він заявив, що візит до столиці Пакистану доведеться відкласти. Міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші написав у відповідь, що «з нетерпінням» чекає на Бозкіра «для конструктивного та плідного візиту».

Оголошуючи про візит високопосадовця ООН 25 липня, Куреші заявляв, що сподівається обговорити з Бозкіром кілька питань, включно зі спірним гімалайським регіоном Кашмір, розділеним між Пакистаном та сусідньою Індією. Давній конфлікт у Кашмірі часто активізується, спричиняючи жертви серед військових та цивільних.

Пакистанські військові 26 липня заявили, що він збили невеликий індійський безпілотник, який пролетів за 200 метрів від пакистанської адміністрації в Кашмірі.

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