Високопосадовець ООН відклав візит до Пакистану

Майбутній голова Генеральної асамблеї ООН, турецький дипломат Волкан Бозкір оголосив, що відкладає запланований візит до Пакистану «через деякі технічні проблеми з польотами». Волкан Бозкір був обраний президентом 75-ї сесії Генасамблеї ООН у червні і мав прибути до Ісламабада 26 липня.

Але у своєму повідомленні в твітері він заявив, що візит до столиці Пакистану доведеться відкласти. Міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші написав у відповідь, що «з нетерпінням» чекає на Бозкіра «для конструктивного та плідного візиту».

Оголошуючи про візит високопосадовця ООН 25 липня, Куреші заявляв, що сподівається обговорити з Бозкіром кілька питань, включно зі спірним гімалайським регіоном Кашмір, розділеним між Пакистаном та сусідньою Індією. Давній конфлікт у Кашмірі часто активізується, спричиняючи жертви серед військових та цивільних.

Пакистанські військові 26 липня заявили, що він збили невеликий індійський безпілотник, який пролетів за 200 метрів від пакистанської адміністрації в Кашмірі.