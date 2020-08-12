Держсекретар США прокоментував Радіо Свобода повідомлення про російські винагороди талібам в Афганістані за вбитих американців

Державний секретар США Майк Помпео прокоментував Радіо Свобода повідомлення про те, що Росія, за даними американської розвідки, могла пропонувати винагороди ісламістському рухові «Талібан» і його союзникам в Афганістані за вбивства американських солдатів і що він обговорював це питання з його російським колегою Сергієм Лавровим.

«Ми ніколи не коментуємо питання щодо американської розвідки, навіть якщо якийсь журналіст вирішив, що, на його думку, знає, що відбувається насправді. Ми ж заявляли і заявляємо: якщо Росія пропонує гроші за вбивство американців або, якщо вже на те пішло, інших громадян Заходу, за це доведеться заплатити надзвичайно дорого. Саме цю думку я доніс до міністра закордонних справ Лаврова. Я знаю, що й наші військові обговорювали це з їхніми чільниками. Ми не потерпимо нічого такого», – сказав Помпео під час перебування з візитом у столиці Чехії Празі, де розташована і штабквартира Радіо Свобода, 12 серпня.

А на запитання, чи вважає він інформацію про ці винагороди вартою довіри, Помпео відповів: «Ми знаємо історію. Ми знаємо, що Росія озброювала «Талібан» у минулому. Адже так? Ми знаємо, що сьогодні їх продовжують озброювати іранці. Ці факти ми знаємо. Ми пояснили їм, на що ми очікуємо. І ми зробимо все необхідне, щоб захистити кожного американського солдата, або, наприклад, кожного солдата з Чехії чи будь-якої іншої країни, яка бере участь в операції «Рішуча підтримка», щоб вони були в безпеці. Ми робимо це. Ми робили це минулого року, і будемо робити в цьому. І будемо робити це доти, поки в Афганістані будуть наші солдати».

Також Помпео прокоментував і заяву президента США Дональда Трампа, який у недавньому інтерв’ю сказав, що йому не повідомляли інформації про такі винагороди до того, як він мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. «Залишмо це Білому домові, ці їхні суперечки про те, чи повідомляли президентові про щось, чи ні. Але можу вас запевнити в тому, що бачив сам щодо президента Трампа: будь-який член його команди національної безпеки може прийти до нього і сказати: «Пане, в нас є певні побоювання. Ми робимо недостатньо ось у цьому питанні. Ми можемо зробити тут більше. А ось тут є ще один ризик». Президент дуже серйозно ставиться до цього. І ми реагували не тільки абсолютно доречним чином, але й так, щоб наші люди були в безпеці», – сказав Майк Помпео.

Наприкінці червня американські щоденники New York Times і окремо від нього The Washington Post повідомили з посиланням на джерела в американських розвідслужбах, що російська військова розвідка, традиційно відома як ГРУ, ймовірно, пропонувала афганським бойовикам, пов’язаним із талібами, винагороду за вбивство військовослужбовців США й інших країн міжнародної коаліції, які перебувають в Афганістані. За цими повідомленнями, про такі виплати було відомо вже кілька місяців, і цю інформацію ще в березні доповідали президентові Трампу і обговорювали на засіданні його Ради нацбезпеки.

Росія і таліби виступили з запереченнями цих повідомлень. А в Білому домі США, зі свого боку, заперечили, що Трампа інформували про такі винагороди.

Тим часом ці повідомлення викликали занепокоєння серед американських законодавців, серед них і членів Республіканської партії, до якої належить і Трамп.

Наприкінці липня Трамп заявив, що якщо повідомлення розвідки про те, що Росія платила афганському ісламістському рухові «Талібан» за вбивство американських військових в Афганістані, підтвердяться, то це викличе в нього велике обурення і він «відповість належним чином», не уточнивши, як саме. При цьому Трамп також казав, що в телефонній розмові з Путіним цього питання не обговорював. Трамп також ставить повідомлення про такі винагороди під сумнів.