Афганістан заявляє про вбивство одного з лідерів «Ісламської держави» Оракзая

Співробітники спеціальних сил Афганістану ліквідували одного з ватажків розвідки екстремістського угруповання «Ісламська держава» Абдуллу Оракзая, повідомив Афганський національний директорат безпеки.

За повідомленням, Оракзая, якого підозрюють у причетності до численних атак із військовими та цивільними жертвами, вбили в ході операції поблизу східного міста Джелалабад. Дату події не уточнюють.

Про ліквідацію Оракзая стало відомо на тлі загального зниження кількості нападів бойовиків «ІД», яка має відносно невисоку присутність у Афганістані.

Оракзай, відомий як Аслам Фарукі, був заарештований афганськими силовиками в квітні цього року.

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Організація об’єднаних націй в одному з нещодавніх звітів висловлювала побоювання, що «ІД» лишається спроможною на організацію нападів та сподівається рекрутувати більше прибічників серед противників мирної угоди між Кабулом та угрупованням «Талібан».

За даними ООН, філія «Ід», відома як «ІДІЛ-Х» («Ісламська держава Іраку й Леванту у провінції Хорасан»), «лишається загрозою для Афганістану, США, союзників НАТО та партнерів ООН» попри те, що американським військовим вдалося витіснити їх з афганських провінцій Нангархар і Кунар наприкінці липня.

Зокрема «ІД» взяла на себе відповідальність за одну з найбільш смертоносних атак в країні цього року: вибуху та нападі стрілка на релігійний храм сікхів у березні, коли загинули 25 людей.