У Кабулі під час нападу поранено відому афганську актрису та режисерку

У Кабулі 25 серпня під час нападу поранили відому афганську актрису, першу режисерку Афганістану і борця за права жінок Сабу Сахар.
Бойовики відкрили вогонь по автомобілю, а якому їхала Сахар. Поранено також її охоронця та водія.
За словами чоловіка акторки, 44-річну жінку госпіталізували та успішно прооперували.
Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.
Сахар – одна з найвідоміших актрис Афганістану, також вона займається кінорежисурою та є активним борцем за права жінок.
Як розповів ВВС чоловік актриси, постріли пролунали приблизно за п’ять хвилин після того, як вона вийшла з дому. Попередньо, Сахар було поранено у живіт.
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