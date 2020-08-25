У Кабулі під час нападу поранено відому афганську актрису та режисерку

У Кабулі 25 серпня під час нападу поранили відому афганську актрису, першу режисерку Афганістану і борця за права жінок Сабу Сахар.

Бойовики відкрили вогонь по автомобілю, а якому їхала Сахар. Поранено також її охоронця та водія.

За словами чоловіка акторки, 44-річну жінку госпіталізували та успішно прооперували.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

Сахар – одна з найвідоміших актрис Афганістану, також вона займається кінорежисурою та є активним борцем за права жінок.

Як розповів ВВС чоловік актриси, постріли пролунали приблизно за п’ять хвилин після того, як вона вийшла з дому. Попередньо, Сахар було поранено у живіт.