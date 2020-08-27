США пропонують грошову винагороду за інформацію про американців, викрадених в Афганістані

Державний департамент США запропонував винагороду в розмірі 5 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе знайти і звільнити двох викрадених в Афганістані американців. Держдепартамент повідомив, що вся надана інформація буде конфіденційною.

77-річний Пол Овербі зник в 2014 році в Хості, неподалік від кордону з Пакистаном під час дослідження для книги про афганський народ, і, схоже, планував перетнути кордон з Пакистаном, щоб продовжити дослідження.

Як повідомила його дружина в 2017 році, він намагався домовитися про інтерв’ю з головою мережі «Хаккані», пов’язаної з «Талібаном».

Другий чоловік, 58-річний Пауль Фрерікс, був викрадений в лютому 2020 року. На той час він жив в Кабулі, куди переїхав в 2010 році і десять років працював на будівництві.

Програма «Винагорода за правосуддя» діє у США з 1984 року. В рамках програми було виплачено понад 150 мільйонів доларів більш ніж 100 людям, які надали інформацію, що допомогла залучити терористів до відповідальності або запобігла терористичним актам в усьому світі.