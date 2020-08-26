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26 серпня 2020, Київ 11:44
Новини | Міжнародні

В Афганістані через раптові повені загинули близько 40 людей

Очікується, що число загиблих зросте, бо багато людей вважаються зниклими безвісти

Через раптові повені, викликані проливними дощами, в Афганістані загинули щонайменше 38 людей і близько 80 поранені, зруйновані близько 300 будинків у місті Чарікар, столиці провінції Парван, що за приблизно 60 кілометрів на північ від Кабула. Влада повідомила, що серед загиблих є жінки та діти.

Очікується, що число загиблих зросте, бо багато людей вважаються зниклими безвісти.

Повідомляється також, щонайменше 5 людей, в тому числі дві жінки і дитина, загинули через повінь у районі Джалріз, у східній провінції Вардак.

Урядовці повідомили, що вирушають із Кабула в Парван, щоб допомогти місцевій владі і оцінити збитки.

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