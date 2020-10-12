Зеленський відповів, чи хоче він перемоги Байдена на виборах президента США

Сполучені Штати Америки є «окремою країною», заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC у відповідь на питання, чи хоче він перемоги демократа Джо Байдена на виборах президента США.

«Я не граюсь у ті чи інші такі, знаєте, дрібні речі, які можуть вплинути як на вибори в США, так потім і на те, що відбувається в моїй країні. На відмову військової підтримки чи підтримки стратегічного партнера, чи підтримки у плані санкційної політики. Тому я в це не граюсь і ніколи не буду гратися – вони окрема країна», – сказав Зеленський.

Він також висловив впевненість, що чинний президент США Дональд Трамп підтримує Україну.

«Так само я чув таке від пана Байдена – я з ним не спілкувався особисто ніколи – але я чув, він не раз говорив, що ми будемо допомагати Україні, й багато політиків Америки говорили: попри те, хто буде президентом, сам напрямок – Сполучені Штати нас підтримують», – заявив Зеленський.

У вересні 2019 року в Сполучених Штатах почалося розслідування щодо Трампа через ймовірний тиск на Зеленського під час телефонної розмови. Президент США нібито хотів, щоб в Україні почали розслідування стосовно опонента Трампа на виборах Джо Байдена.

Трамп переконував: Байден-старший під час роботи на посаді віцепрезидента США наполягав на звільненні тодішнього генерального прокурора України Віктора Шокіна через розслідування проти його сина Гантера Байдена, який працював в українській енергетичній компанії Burisma Holdings.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидали зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу. 5 лютого Сенат США не підтримав імпічмент.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада.