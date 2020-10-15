Вибори у США: Трамп провів мітинг в Айові, Байден працював онлайн

Президент США Дональд Трамп 14 жовтня провів мітинг у штаті Айова, продовжуючи серію масових заходів після одужання від COVID-19. На виборах 2016 року Трамп переміг у цьому штаті, але зараз Айова входить до числа тих територій, де за три тижні до виборів немає очевидного лідера.

Айова також має вирішальне значення для контролю над Сенатом, де республіканці ризикують втратити свою більшість. Показники опитувань вказують, що чинний сенатор-республіканець Джоні Ернст відстає на 5% від представниці Демократичної партії Терези Ґрінфілд.

«Через 20 днів ми збираємося виграти в цьому штаті», – заявив Трамп у місцевому аеропорту, де багато людей у натовпі були без масок і не дотримувалися необхідної за умов пандемії COVID-19 соціальної дистанції.

Трамп, якого у США критикують за підходи до проблеми поширення коронавірусної інфекції, використав власне відновлення після хвороби для виправдання своєї політики. Він позитивно оцінив зусилля своєї адміністрації щодо боротьби з пандемією, яка забрала життя понад 216 тисяч американців.

Також Трамп вказав на легкий перебіг хвороби у його 14-річного сила Баррона, вважаючи це аргументом на користь повноцінного відкриття шкіл і відновлення економічного життя.

Конкурент Трампа на виборах 3 листопада, представник демократів Джо Байдена не мав жодних публічних заходів, натомість провів віртуальний збір коштів із Вілмінгтона, штат Делавер, а також оприлюднив попередньо записане звернення до американським мусульман.

Байден оголосив через мережу Twitter, що його кампанія зібрала 383 мільйони доларів у вересні, і зараз вона має 432 мільйони доларів. Кампанія Трампа та Республіканський національний комітет не оприлюднювали свої цифри збору коштів за вересень. У серпні Байден зібрав 365 мільйонів доларів – порівняно з 210 мільйонами Трампа.

І Байден, і Трамп 15 жовтня з’являться в ефірі загальнонаціональних телеканалів: кандидат від Демократичної партії виступить на ABC News, чинний президент – на NBC News.

Трамп і Байден мали провести другі президентські дебати 15 жовтня, але президент відмовився від участі через умову позапартійної комісії з дебатів про віртуальний характер діалогу – через діагностовану раніше у Трампа коронавірусну інфекцію.

Трамп більше не є заразним, заявляють його лікарі та головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі.

Опитування громадської думки показують, що Байден має 10-відсоткову перевагу над Трампом за три тижні до виборів. Але американська виборча система визначає переможця не за числом поданих голосів усіх виборців, а за числом голосів у колегії виборців, яких для перемоги треба здобути 270. Тому принциповим для кандидатів є здобуття перемог в окремих штатах.