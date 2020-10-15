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15 жовтня 2020, Київ 08:25
Новини | Міжнародні

Меланія Трамп повідомила, що COVID-19 був і в її сина Баррона

14-річний Баррон Трамп (праворуч) хворів на COVID-19 разом зі своїми батьками – Дональдом і Меланією Трамп

Дружина президента США Меланія Трамп повідомила, що на COVID-19 хворів і її 14-річний син Баррон Трамп.

«На щастя, він міцний тінейджер і не показував симптомів», – заявила Меланія Трамп, яка теж перехворіла на COVID-19.

Перша леді розповіла, що вони разом із сином вже здали негативні тести на коронавірусну хворобу.

Меланія Трамп зазначила, що її симптоми були «мінімальними». Зараз вона готова повернутися до обов’язків першої леді.

«Я мала ломоту в тілі, кашель, головні болі й почувалася дуже стомленою більшу частину часу», – пригадала дружина президента.

Трамп на початку жовтня повідомив, що в нього і в його дружини COVID-19. Після цього Трамп провів три ночі в лікарні. 10 жовтня він вже виступав перед публікою.

Трамп повертається в Білий дім, але побоювання з приводу його здоров’я залишаються – відео
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Трамп повертається в Білий дім, але побоювання з приводу його здоров’я залишаються – відео

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