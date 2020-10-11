Трамп заявив, що у нього виробився імунітет до COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявив, що повністю одужав від COVID-19 і що у нього виробився імунітет до коронавірусної інфекції.

В інтерв’ю Fox News Трамп заявив, що тести показали, що він більше не заразний. «Схоже, що у мене виробився імунітет», – сказав Трамп, додавши, що наразі невідомо, на який період часу імунітет зберігатиметься.

Трамп прямо не говорив про те, які саме тести він пройшов.

Лікар президента Шон Конлі раніше опублікував заяву, в якій зазначив, що, згідно з результатами тесту, взятого вранці 10 жовтня, Трамп більш не становить загрози в плані передачі вірусу іншим людям, повідомляє «Голос Америки».

10 жовтня Трамп вперше після повернення з лікарні виступив перед публікою.

Президент виступив із балкону Білого дому перед кількома сотнями запрошених, які перебували внизу на галявині.

Поява президента на публіці розглядається як перший крок до відновлення повноцінної передвиборчої кампанії наступного тижня.

Трамп на початку жовтня повідомив, що в нього і в його дружини COVID-19. Після цього Трамп провів три ночі в лікарні, а минулого понеділка його виписали.