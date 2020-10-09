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09 жовтня 2020, Київ 23:51
Новини | Коронавірус

У Європі вперше зафіксували понад 100 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

У країнах Європи вперше з початку пандемії коронавірусної інфекції зафіксовано понад 100 тисяч нових випадків зараження, повідомляє Reuters.

Такі дані встановлені за підсумками четверга, 8 жовтня.

У Великій Британії за минулу добу зафіксовано понад 17 тисяч випадків зараження.

«Епіцентр спалаху в європейському регіоні перемістився до Великої Британії, Росії, Іспанії та Франції, які повідомляли кожна про щонайменше понад 10 тисяч випадків упродовж останніх трьох днів», – ідеться в повідомленні.

Серед 10 країн регіону, зокрема в Україні, Росії та Чехії, протягом останнього тижня вісім зареєстрували рекордне збільшення випадків захворювання.

Загалом у європейських країнах протягом цього тижня щодня фіксується більше нових випадків, ніж у США, Індії або Бразилії.

Станом на ранок 9 жовтня у світі зареєстровано 36 753 910 випадків COVID-19, 1 066 856 летальних випадків та 27 667 554 випадки одужання.

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