У Байдена заперечують публікації ЗМІ про його знаймоство з посадовцем української компанії Burisma

Видання The New York Post із посиланням на неверифіковану електронну пошту повідомило, що син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена представив свого батька чільному посадовцю української енергетичної компанії Burisma.

Речник президентської кампанії Байдена одразу заперечив публікації в ЗМІ, а Facebook та Twitter обмежили поширення статті на своїх платформах після запуску процедури фактчекінгу.

Речник Ендрю Бейтс нагадав, що розслідування журналістів та двох очолюваних республіканцями комітетів у Сенаті дійшли висновку, що Байден не здійснював жодних порушень.

«Ба більше, ми переглянули офіційні розклади Джо Байдена. Жодних зустрічей, про які пише New York Post, ніколи не відбувалося», – наголосив Бейтс.

The New York Post посилається на електронний лист чільного посадовця Burisma Вадима Пожарського до сина колишнього віцепрезидента Гантера Байдена, який працював у раді директорів компанії, попри відсутність досвіду роботи в газовому секторі.

У датованому квітнем 2015 року листі Пожарський згадує про свою зустріч з Джо Байденом.

«Дорогий Гантер, дякую за запрошення до округу Колумбія й надану можливість зустрітися з вашим батьком і провести якийсь час разом. Це справді честь і задоволення», – йдеться в опублікованому журналістами листі.

В іншому листі від травня 2014 року Пожарський цікавиться в Гантера Байдена: «Як ви можете використати свій вплив [на користь Burisma]?»

Джо Байден раніше неодноразово стверджував, шо ніколи не спілкувався зі своїм сином про його справи в Україні.

Чинний президент США Дональд Трамп розкритикував соціальні мережі за обмеження доступу до статті The New York Post. Він назвав листування «пістолетом, що димить». Речниця Білого дому Кейлі Макенані написала, що «цензура має бути засуджена».

Трамп неодноразово звинувачував свого конкурента на виборах президента Джо Байдена в тому, що той у часи роботи на посаді віцепрезидента тиснув на українську владу задля звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна, щоб заблокувати розслідування стосовно Burisma.

The New York Post пише, що листи надійшли від власника магазину ремонту комп’ютерів у Делавері. Той нібито стверджує, що клієнт залишив пристрій у квітні 2019 року й з того часу не забрав його.

Власник магазину заявляє, що не може ідентифікувати клієнта як Гантера Байдена. Водночас на лептопі була наліпка Фонду Бо Байдена, який був братом Гантера Байдена. Він помер у 2015 році від раку.

Підприємець повідомив федеральну владу про комп’ютер. У грудні його нібито забрали представники Федерального бюро розслідувань. За даними журналістів, власник магазину зміг зробити копії даних та передав їх колишньому меру Нью-Йорка Руді Джуліані, який є персональним адвокатом Трампа.

У статті не вказано, коли Джуліані отримав жорсткий диск. У 2019 році адвокат неодноразово спілкувався з українськими посадовцями про Burisma.

У вересні 2019 року в Сполучених Штатах почалося розслідування щодо Трампа через ймовірний тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови. Президент США нібито хотів, щоб в Україні почали розслідування стосовно опонента Трампа на виборах Джо Байдена через ситуацію навколо Burisma.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидали зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу. 5 лютого Сенат США не підтримав імпічмент.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада.