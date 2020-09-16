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16 вересня 2020, Київ 09:31
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Повноваження президента США і їхні межі. Пояснюємо

Повноваження президента США і їхні межі. Пояснюємо
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Повноваження президента США і їхні межі. Пояснюємо

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Підсумки президентських виборів в США 3 листопада матимуть великий вплив на внутрішню і зовнішню політику країни. Але це не означає, що в переможця є карт-бланш на реалізацію своїх планів. Ось деякі з повноважень, які має президент США, і деякі обмеження, які стримують його. (Відео Reuters, AP)

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