Повноваження президента США і їхні межі. Пояснюємо

Підсумки президентських виборів в США 3 листопада матимуть великий вплив на внутрішню і зовнішню політику країни. Але це не означає, що в переможця є карт-бланш на реалізацію своїх планів. Ось деякі з повноважень, які має президент США, і деякі обмеження, які стримують його. (Відео Reuters, AP)