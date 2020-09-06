Колишній юрист Трампа в своїй книзі описує його «захоплення» Путіним – ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп захоплювався здатністю президента Росії Володимира Путіна повністю контролювати країну, стверджує колишній юрист Трампа Майкл Коен в своїй ще не опублікованій книзі. Про це повідомляє кілька американських видань з посиланням на книгу «Нелояльний: мемуари», яка має вийти друком 8 вересня.

За твердженням Коена, Трамп висловлював захоплення Путіним, тому що російський президент зміг «взяти під контроль цілу націю і керувати нею, наче особистою компанією – як «Організацією Трампа», по суті».

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За словами колишнього юриста президента, Трамп очікував, що програє вибори в 2016 році, і вихваляв Путіна під час кампанії, щоб після поразки отримати можливість побудувати 120-поверхову «Вежу Трампа» на Красній площі. Один з апартаментів у пентгаузі, стверджує Коен, призначався для російського президента.

Водночас його книга не містить нових суттєвих деталей щодо розслідування про втручання Росії у вибори 2016 року.

Прессекретарка Білого дому Кейлі Макенані у коментарі Washington Post назвала Коена «знеславленим злочинцем та позбавленим ліцензії юристом», нагадавши, що він зізнався у брехні Конгресу.

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«Він втратив будь-який кредит довіри, і немає нічого дивного в його останній спробі нажитися на брехні», – йдеться в заяві Макенані.

У грудні 2018 року Майкла Коена засудили до трьох років в’язниці. Його визнали винним у порушенні правил фінансування виборчих кампаній і ухиленні від сплати податків. Коен всі звинувачення відкинув.

Під час свідчень у Конгресі на початку 2019 року Коен назвав Трампа шахраєм і заявив, що президент США під час передвиборної гонки в 2016 році вів переговори з Москвою про будівництво хмарочоса, хоча за законом не мав на це права. Трамп у відповідь звинуватив Коена у брехні.