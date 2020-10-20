У Донецькій і Луганській областях на 100% заповнилися лікарняні місця для підозр на COVID-19

У Донецькій та Луганській області ліжка для підозр на COVID-19 заповнені на 100%. Про це свідчить статистика МОЗ України за 19 жовтня. Відповідно до неї, ці області стали першими, котрі досягли такого показника.

Натомість місця для підтверджених випадків COVID-19, там заповнені на 33% (Донецька) та 71,4% (Луганська).

Завантаженість ліжок є одним із індикаторів карантинних зон, проте – саме завантаженість «визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19», а не ліжок для підозр на коронавірусну інфекцію.

На сьогодні до «червоної» зони віднесено всі райони Луганської області та Слов’янський район Донецької.

Протягом минулої доби, 19 жовтня, в Україні виявили 5469 нових випадків захворювання на COVID-19, свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Померли 113 людей, одужали – 3044.