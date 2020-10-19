«Укрзалізниця» закликає владу не зупиняти пасажирське сполучення за умов карантину

Зупинка пасажирського залізничного сполучення призведе до вкрай негативних наслідків для національної економіки, адже значно погіршиться мобільність населення. Про це «Укрзалізниця» заявила 19 жовтня у фейсбуці.

«Укрзалізниця» виступає за максимальне збереження пасажирського руху в умовах карантину», – йдеться у повідомленні.

Як вказує «Укрзалізниця», щодня надходять тисячі звернень від стурбованих пасажирів щодо обмеження залізничного сполучення в окремих регіонах у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

«Тож ми чітко пояснюємо нашу позицію: обмеження приміського й далекого пасажирського сполучення негативно впливає на епідемічну ситуацію в Україні. За відсутності поїздів сотні тисяч людей будуть вимушені щоденно обирати для своїх подорожей автотранспорт, зокрема маршрутки», – зазначається у повідомленні.

В «Укрзалізниці» вказують, що в більшості випадків маршрутні перевізники, «на відміну від залізничних, не дотримуються належних протиепідемічних заходів».

Обмеження пасажирських перевезень може значно погіршити фінансовий стан «Укрзалізниці», пояснюють у компанії і вказують, що будуть вимушені відправити в простій понад 25 тисяч залізничників, які задіяні в організації пасажирських перевезень.

В Україні станом на 19 жовтня лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за минулу добу – 4 766.