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18 жовтня 2020, Київ 12:40
Новини | Коронавірус

Україна закуповує автоматизоване обладнання для проведення тестів – Ляшко

Viktor Lyashko, Deputy Minister of Health

Україна закуповує автоматичне обладнання для проведення тестів на коронавірус. Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів у інтерв’ю Радіо Свобода.

«Плюс ми додатково стратегічно закуповуємо вже зараз обладнання, яке виключно автоматизоване і потребує мінімального втручання лаборанта. Оскільки людські потужності, які є в нас в системі, ми вже навантажили по повній програмі і тепер нам треба розвивати, збільшувати потужність виключно за рахунок автоматичних станцій. Так, там витратні матеріали дорожчі, обладнання дорожче, але ми...», – зазначив Ляшко.

У МОЗ сподіваються, що це скоротить час очікування результату, незважаючи на більшу кількість хворих.

«Так. Ми автомати запустимо. Паралельно буде робитися те, що робиться. Автомати збільшать нам до 50 тисяч. Плюс приватні лабораторії, які ми залучаємо...», – розповів Ляшко.

За його словами, нині за добу роблять 35 тисяч тестів.

Від початку пандемії в Україні підтвердили 298 872 випадки захворювання на COVID-19, померли 5 607 людей, одужали понад 125 тисяч. Минулої доби виявили 5 231 новий випадок захворювання на COVID-19.

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