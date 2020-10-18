Штраф за порушення карантину треба підвищити до 17 тисяч гривень – Ляшко

Штрафи за порушення карантину в Україні треба підвищити. Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів у ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Сума штрафів у нас сьогодні не така, як, наприклад, в європейського регіоні. У нас 170 гривень. Хочемо підняти. В європейському регіоні... Наприклад, сьогодні президент Франції, виступаючи, сказав, що у них це 170 євро, якщо це буде потворне порушення, то буде 1700 євро», – зазначив Ляшко.

Він додав, що законопроєкт було внесено у Раду, але парламентарії «не встигли чи не захотіли» проголосувати його до відпустки.

За словами Ляшка, штраф планують збільшити до 17 тисяч гривень.

Від початку пандемії в Україні підтвердили 298 872 випадки захворювання на COVID-19, померли 5 607 людей, одужали понад 125 тисяч. Минулої доби виявили 5 231 новий випадок захворювання на COVID-19.