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03 листопада 2020, Київ 16:59
Новини | Коронавірус

Міністр Абрамовський захворів на COVID-19

«Наразі перебуваю на самоізоляції та лікуюся вдома. Самопочуття задовільне», – написав Абрамовський у фейсбуці

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірусне захворювання COVID-19.

«Наразі перебуваю на самоізоляції та лікуюся вдома. Самопочуття задовільне. Добре, що сучасні технології дозволяють ефективно пристосовуватися до життєвих реалій. Тож продовжую працювати онлайн. Усі робочі питання і процеси буду контролювати дистанційно», – написав він 3 листопада у фейсбуці.

Нове довкола COVID-19 на 2 листопада – відео
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Нове довкола COVID-19 на 2 листопада – відео

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В Україні упродовж минулої доби, 2 листопада, виявлено 8 899 нових випадків захворювання на COVID-19, свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Померли 157 людей, одужали 5 100.

Cтаном на 3 листопада в Україні виявлено понад 411 тисяч інфікованих, померли 7 532 людини, одужали – майже 169 тисяч.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 3 листопада у світі виявили понад 46,8 мільйона інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли більш ніж 1,2 мільйона людей, одужали понад 31,3 мільйона.

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