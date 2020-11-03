Степанов заявив, що в Україні почали використовувати тести на COVID-19 вітчизняного виробництва

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив під час виступу у Верховній Радіо, що в Україні почали використовувати тести на COVID-19 вітчизняного виробництва.

«Ми завершили випробування українських тест-систем на визначення методом ІФА антиген до SARS-Cov-2 і вже втілюємо їх в Україні», – зазначив міністр.

За його словами, на закупівлю тестів уряд виділив 1 мільярд гривень.

27 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що до кінця року в Україні на добу мають робити до 75 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус.

Cтаном на 3 листопада в Україні виявлено понад 411 тисяч інфікованих, померли 7 532 людини, одужали – майже 169 тисяч.