Найбільше нових хворих виявили у Деснянському, Дніпровському та Солом’янському районах Києва

У Києві минулої доби, 2 листопада, виявили 789 інфікованих коронавірусом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 799 киян. На сьогодні в столиці вже 39 534 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», – мовиться у повідомленні.

За даними міської влади минулої доби захворіли 465 жінок, 270 чоловіків, 54 дитини та 27 медиків. Госпіталізували 68 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському – 158, Солом’янському – 120 та Дніпровському – 115, районах.

Cтаном на 3 листопада в Україні виявлено понад 411 тисяч інфікованих, померли 7 532 людини, одужали – майже 169 тисяч.