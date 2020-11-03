Опорні лікарні в Україні, які приймають хворих із коронавірусом, заповнені приблизно на 60 відсотків. Так кажуть в уряді. Але в деяких містах, регіонах вільних місць у лікарнях вже зовсім не залишилося. Усе більше госпіталізованих потребують кисневої підтримки, у той час, як у багатьох медустановах кисню просто немає, кажуть лікарі. (Автор: Євгенія Токар. Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)