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03 листопада 2020, Київ 13:53
Новини | Спорт

Баскетбол: усі гравці київського «Будівельника» захворіли на COVID-19

У «Будівельнику» розповіли, що більшість гравців та тренерів команди почуваються добре

Усі гравці столичного баскетбольного клубу «Будівельник» отримали позитивні тести на COVID-19.

«На декілька наступних тижнів ми йдемо на карантин і будемо наздоганяти календар вже після свого повернення на паркет», – мовиться у повідомленні клубу.

У «Будівельнику» розповіли, що більшість гравців та тренерів команди почуваються добре.

У Києві минулої доби, 2 листопада, виявили 789 інфікованих коронавірусом. Загалом від початку епідемії у столиці виявили 39 534 хворих на COVID-19, померли 799 киян.

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