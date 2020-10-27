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27 жовтня 2020, Київ 10:31
Новини | Коронавірус

Степанов: в Україні до кінця року удвічі збільшать число ПЛР-тестувань

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

До кінця року в Україні на добу мають робити до 75 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус, повідомив 27 жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«На сьогоднішній день ми дійшли вже майже до 40 тисяч тестувань. Згідно з нашими можливостями, згідно з тим планом, який у нас є, на середину листопада ми повинні вийти на 50 тисяч тестувань на добу. Далі – до 75 тисяч тестувань до кінця року», – сказав Степанов.

За його словами, за попередню добу загалом було здійснено 56 710 тестувань на коронавірус, із них 33 361 методом ПЛР, а також 23 349 досліджень методом ІФА.

В Україні станом на ранок 27 жовтня зареєстровано 6 677 випадків зараження COVID-19.

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