Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
27 жовтня 2020, Київ 08:59
Новини | Коронавірус

Голова ВООЗ застерігає від «втоми від пандемії» COVID-19

Голова ВООЗ Тедрос Адганом Гебреєсус

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адганом Гебреєсус застеріг від «втоми від пандемії» нової коронавірусної інфекції на тлі зростання числа нових хворих у багатьох країнах світу.

Число госпіталізацій та потреби у використанні відділень інтенсивної терапії «зростає в деяких місцях, особливо в Європі та Північній Америці».

Гебреєсус відзначив, що все більше європейських країн оголошують про нові карантинні, а в Сполучених Штатах також спостерігається велика кількість нових випадків і смертей.

Понад 43 мільйони людей у всьому світі вже отримали позитивний тест на коронавірусну інфекцію відтоді, коли ВООЗ оголосила в березні про пандемію COVID-19, понад 1,1 мільйона людей померли від цієї хвороби.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG