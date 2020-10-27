Голова ВООЗ застерігає від «втоми від пандемії» COVID-19

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адганом Гебреєсус застеріг від «втоми від пандемії» нової коронавірусної інфекції на тлі зростання числа нових хворих у багатьох країнах світу.

Число госпіталізацій та потреби у використанні відділень інтенсивної терапії «зростає в деяких місцях, особливо в Європі та Північній Америці».

Гебреєсус відзначив, що все більше європейських країн оголошують про нові карантинні, а в Сполучених Штатах також спостерігається велика кількість нових випадків і смертей.

Понад 43 мільйони людей у всьому світі вже отримали позитивний тест на коронавірусну інфекцію відтоді, коли ВООЗ оголосила в березні про пандемію COVID-19, понад 1,1 мільйона людей померли від цієї хвороби.