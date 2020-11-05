У Росії другий день поспіль фіксують понад 19 тисяч нових випадків COVID-19

Станом на ранок 5 листопада в Росії зареєстровані 19 404 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє оперативний штаб.

4 листопада були зафіксовані рекордні 19 768 випадків захворювання за добу.

Найбільше хворих, як і раніше, в Москві (5255 випадків за добу).

Загальна кількість інфікованих у Росії сягнула 1 712 858.

За добу від інфекції померли ще 292 пацієнти, всього з початку епідемії померли 29 509 людей.

Загалом у світі за час пандемії, за даними американського університету Джонса Гопкінса, захворіли понад 48,1 мільйона людей, померли понад 1 мільйон 225 тисяч, одужали майже 32 мільйони людей.