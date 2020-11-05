«Хто перетинатиме червону лінію, отримуватиме від нас копняка». В МЗС прокоментували заборону в'їзду двом високопосадовцям Угорщини

Угорські посадовці, які проводили незаконну агітацію під час місцевих виборів в Україні, перетнули червону лінію у відносинах між країнами. Тому Київ заборонив в’їзд на територію країни двом високопосадовцям Угорщини, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу 5 листопада.

«Я – за конструктив, я – за позитив. Але якщо хтось із партнерів перетинає червону лінію, то він одразу отримуватиме від нас дуже сильного копняка, який виштовхає його назад, за червону лінію, і змусить її поважати», – зазначив міністр.

Кулеба сподівається, що напруга у відносинах між країнами залишиться у минулому, і Київ зможе повернутися до «предметного діалогу щодо усіх питань порядку денного між Україною та Угорщиною».

26 жовтня стало відомо, що Україна заборонила в’їзд двом високопосадовцям з Угорщини за агітацію на місцевих виборах у Закарпатській області. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив тоді, що Київ також ініціював заборону на в’їзд декільком угорцям, які втручалися у внутрішні справи України під час передвиборчої кампанії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав це рішення «абсурдним».

Зранку 25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах конкретну партію – Партію угорців України.

Міністерство закордонних справ України розцінило заяву міністра Сійярто як «пряме втручання у внутрішні справи».